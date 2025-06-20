Cilo Festivali Müzik ve Eğlence Bölümleri İptal Edildi

Cilo Festivali Müzik ve Eğlence Bölümleri İptal Edildi
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Hakkari'de 28-29 Haziran'da düzenlenmesi planlanan Cilo Festivali'nin müzik ve eğlence bölümü, İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle iptal edildi. Hakkari Valiliği, saldırılar karşısında etkinliğin düzenlenmesinin uygun olmadığını belirtti.

HAKKARİ'de 28-29 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'ndaki Cilo Festivali'nin (Cilo Fest) müzik ve eğlence bölümü, İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle iptal edildi.

Hakkari Valiliği, Cilo Festivali ile ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Son günlerde İsrail tarafından sınır komşumuz İran'a yönelik uluslararası hukuku, adaleti ve bireysel vicdanları derinden yaralayan saldırılar düzenlenmektedir. Saldırılar sonucunda, başta komşumuz İran'ın Tahran, Tebriz, İsfahan ve Kirmanşah şehirleri olmak üzere birçok bölgesinde masum sivillerin hayatını kaybettiği, maddi ve manevi zarara uğradığı büyük bir acı yaşanmaktadır. Sınır komşumuzda yaşanan acılar ve çatışma ortamı göz önünde bulundurularak, Cilo Festivali'nin müzik ve eğlence içerikli bölümlerinin yaşanan acılar karşısında doğru olmayacağı değerlendirilmiş; söz konusu etkinliklerin iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu vesileyle; İran halkının ve bölgede yaşanan çatışmanın mağduru olan tüm sivillerin acısını derinden paylaşıyoruz. En kısa sürede bölgedeki şiddetin sona ermesi, barışın ve istikrarın yeniden tesisi en büyük temennimizdir. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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