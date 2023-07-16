Cilo buzullarında kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları yarına bırakıldı

HAKKARİ - Hakkari'deki Cilo bölgesinde buzulların kırılması sonucu oluşan çukura düşen 4 kişiden 2'si kurtarılırken, 2'sini arama kurtarma çalışmalarına ise hava şartları nedeniyle ara verildi.

Hakkari'nin Kırıkdağ köyü Cennet-Cehennem Yaylası Cilo buzulları bölgesine gezi faaliyeti maksadıyla giden 18 kişilik kafilede bulunan 4 kişi, buzulların kırılması sonucu oluşan çukura düştü. Bölgedekiler tarafından Kemal ve Gülay Avcı çifti kurtarılırken, Hakime Koç (İstanbul) ve Mehmet Aydın'a (Şırnak) da ulaşılamayınca 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. İhbar üzerine valilik koordinasyonunda Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine sevk edilirken, yaralılar ise helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hayati tehlikeleri bulunmayan Avcı çifti hastanede müşaade altında tutulurken, buz kütlesi altında ulaşılamayan 2 kişiyi arama çalışmaları ise sonuç vermedi. Hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına yarın devam etmek üzere ara verildi.