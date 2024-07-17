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Çıldır Gölü'nde Yapılan Uygulamalar Vatandaşları Mağdur Ediyor

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CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Çıldır Gölü'nde yapılan uygulamaların göl kenarında yaşayan vatandaşları mağdur ettiğini belirterek, mağduriyetin giderilmesini talep etti.

(ANKARA)- CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, 'hassas alan' olarak tescil edilen Çıldır Gölü'nde Cumhurbaşkanı kararında gösterilen koordinatları taşacak şekilde uygulamalar yapıldığını ve bu nedenle göl kenarında yaşayan vatandaşların mağdur edildiğini belirterek, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesini istedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Çıldır Gölü kenarında yaşayan vatandaşların mağduriyeti gündeme getirdi.

Alp, oturumu yöneten MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan'ı da 'dışarıdan gelenler için bir cennet' diyerek Çıldır Gölü'ne davet etti.

Alp, şunları söyledi:

"Sayın Başkanım, eğer kabul ederseniz sizi Çıldır Gölümüzü ziyarete davet ediyorum. Çünkü dışarıdan gelenler için cennetten bir köşe ama yanında yaşayanlar için bir azap gölüne döndü. Çıldır Gölü, hassas alan olarak tescil edildiğinden beri göl kenarında yaşayan vatandaşlarımız çocuklarına iki göz oda yapamıyor, harmanına bir dam yapamıyor. Çünkü Cumhurbaşkanı kararında gösterilen koordinatları taşacak şekilde uygulama yapılıyor, Çıldır Gölü kenarındaki yurttaşlarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesi için Çevre Bakanı'ndan talep ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

İnan Akgün Alp Milletvekili Çıldır Gölü Kars Çevre Politika Güncel Haberler

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