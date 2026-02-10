Haberler

Çıldır Gölü'ne traktör düştü

Güncelleme:
Ardahan'da havaların ısınmasıyla birlikte Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buzlar eridi. Hafta sonu yapılacak festivalin hazırlıkları sürerken bir traktör gölde suya gömüldü, sürücüsü ise son anda kurtuldu.

ARDAHAN'da havaların ısınması nedeniyle Çıldır Gölü'nün yüzeyini kaplayan buzlar çözüldü. Hafta sonu yapılacak festivalin hazırlıklarına çalışılan gölde 1 traktör, çözülen buz sebebiyle göle gömüldü.

Çıldır Gölü'nde şubat ayıyla hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle çözülme erken başladı. Buz tutan yüzeyi çözülen gölde, hafta sonu yapılacak olan festivalin hazırlıklarını sürdürülürken, 1 traktör suya gömüldü. Çıldır Gölü'nde yapılacak festivalin hazırlıklarına devam edilen belediye tesisleri bölgesinde suya gömülen traktörün sürücüsünün ise son anda atlayıp kurtulduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
