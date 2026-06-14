Kekin içindeki nem tutucu maddeyi çikolata sosu zannedip yiyince zehirlendi

ANTALYA'da marketten alınan çikolatalı kekin içerisinden çıkan nem tutucu demir oksit içeren paketi çikolata sosu sanarak yiyen Alpaslan Büyüközer, (6) zehirlendi. 3 gün hastanede tedavi gören çocuğun annesi İlay Büyüközer, ürün üzerindeki uyarıların yetersiz olduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi.

Alpaslan Büyüközer 1 hafta önce evde ailesiyle film izlerken, tatlı isteyince mutfağa gitti. Burada marketten alınan paketli çikolatalı keki açan Büyüközer, içerisinden çıkan ve nem önleyici amaçla kullanılan demir oksit içeren paketi çikolata sosu sanarak kekin üzerine döküp yedi. Durumu fark eden ailesi, Zehir Danışma Merkezi'ni arayarak bilgi aldı. Merkezin yönlendirmesiyle hastaneye götürülen çocuk, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yapılan tetkiklerde maddenin demir oksit içerdiği, çekilen röntgende mide ve bağırsaklarda görüldüğü belirlendi. Tedavi sürecinde nöbet geçiren Alpaslan Büyüközer, 3 gün hastanede gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

'OĞLUMUZU KAYBEDEBİLİRDİK'

Yaşadıkları süreci anlatan anne İlay Büyüközer, olayın ailece film izledikleri sırada meydana geldiğini belirterek, "Oğlum tatlı yemek istedi. Mutfağa gittiğinde marketten aldığımız çikolatalı keki yemiş. Kekin içinden çıkan paketi çikolata sosu sanıp üzerine dökmüş. Uzun süre gelmeyince yanına gittim. Boş paketleri görünce bunları yiyip yemediğini sordum. Bana 'Çikolata sosu değil miydi?' dedi. O an çok panik olduk. Hemen Zehir Danışma Merkezi'ni aradık. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını söylediler. İçeriğini sordular. Kokusunun demir gibi olduğunu söyleyince vakit kaybetmeden acile gitmemizi istediler" dedi.

Hastanede yapılan incelemelerde paketin içerisinde demir oksit bulunduğunun belirlendiğini söyleyen Büyüközer, "Başta bunun bu kadar ciddi bir durum olacağını düşünmedik. Ancak test sonuçları geldikten sonra vücuttan kolay atılamayan bir madde olduğunu öğrendik. Röntgende oğlumun midesi ve bağırsaklarında görüldü. Daha sonra nöbet geçirdi ve hastaneye yatırıldı. Halen nöbetin neden kaynaklandığını araştırıyoruz. Oğlum üç gün hastanede kaldı. Bu süreçte hem çok korktu hem de çok yıprandı. Şimdi hastanenin önünden bile geçmek istemiyor. Biz de çok korktuk. Oğlumuzu kaybedebilirdik" diye konuştu.

'UYARI YAZISI ÇOK KÜÇÜK'

Ürün üzerindeki uyarıların yetersiz olduğunu savunan Büyüközer, "Paketin üzerinde 'yemeyiniz' ibaresi var ancak yazı çok küçük. Ben öğretmenim. Bu ürünlerin okul kantinlerinde de satıldığını duyuyorum. Birçok çocuk bu yazıyı okuyamaz, bazı çocukların okuma yazması bile yok. Hastanede bize demir fazlalığının böbrek ve karaciğer yetmezliğine kadar gidebileceğini anlattılar. Daha ciddi sonuçlar yaşanabilirdi. Başka çocuklar aynı hataya düşmesin istiyoruz. Üreticiler uyarıları daha görünür hale getirebilir ya da bu konuda farklı önlemler alabilir" dedi.

'ÇOCUKLAR SOS VEYA BAHARAT SANABİLİYOR'

Antalya Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Ali Manavoğlu, gıda ambalajlarında kullanılan nem ve oksijen tutucu paketlerin ürünlerin raf ömrünü uzatmak amacıyla tercih edildiğini söyledi. Manavoğlu, "Gıda ambalajlarının içerisinde bulunan oksijen, ürünlerin daha hızlı bozulmasına neden oluyor. Bu nedenle vakumlama, azot kullanımı ya da nem ve oksijen tutucu paketlerle ambalaj içerisindeki oksijen absorbe edilerek ürünlerin daha uzun süre muhafaza edilmesi sağlanıyor" dedi. Bu amaçla silikajel ve demir bazlı oksijen tutucuların kullanıldığını belirten Manavoğlu, özellikle demir oksit içeren paketlerin çocuklar açısından risk oluşturabildiğini söyledi. Manavoğlu, "Yetişkinler bu paketlerin ne amaçla kullanıldığını biliyor ancak küçük çocuklar bunları sos, baharat veya gıdanın üzerine dökülmesi gereken bir ürün sanabiliyor. Paketlerin üzerinde 'Yemeyiniz' uyarısı bulunsa da okuma yazması olmayan ya da küçük yaştaki çocuklar bunu fark etmeyebiliyor" diye konuştu.

'AMBALAJLAR DAHA DAYANIKLI OLMALI'

Bu tür maddelerin tüketilmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayan Manavoğlu, "Özellikle demir tozu veya demir oksit içeren ürünler bağırsaklarda ve sindirim sisteminde ciddi reaksiyonlara neden olabiliyor. Böyle bir durumda mutlaka tıbbi destek alınmalı" dedi.

Üreticilere de çağrıda bulunan Manavoğlu, "Bu paketlerin kolay açılmasını önleyecek daha dayanıklı malzemeler kullanılabilir. Kolay yırtılmayan ambalajlar tercih edilmesi benzer olayların önüne geçebilir" ifadelerini kullandı. Ailelerin paketli gıda tüketiminde çocukları yalnız bırakmaması gerektiğini belirten Manavoğlu, "Ürünlerin içerisinden çıkan nem ve oksijen tutucular çocukların ulaşamayacağı şekilde uzaklaştırılmalı. Çocukların bu tür ürünleri tüketirken mutlaka ebeveyn gözetiminde olması gerekiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı