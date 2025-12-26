Haberler

Kütahya'da okul bahçesinde çikolata zehirlenmesi

Güncelleme:
KÜTAHYA'da bir okul bahçesinde ücretsiz dağıtılan çikolataları yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 27 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

KÜTAHYA'da bir okul bahçesinde ücretsiz dağıtılan çikolataları yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 27 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Çikotaları dağıtan bakkal M.A.Ç. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulu'nda bakkal M.A.Ç.'nin dağıttığı ücretsiz çikolataları tüketen toplam 27 öğrenci, mide bulantısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin tamamı, yapılan tedavilerin ardından taburcu edildi. Öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan bakkal M.A.Ç., emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan tarihi geçtiği öne sürülen çikolatalar üzerindeki inceleme sürüyor. Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince alınan çikolata numunelerinin kesin sonuçları bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
