Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde çıkan anız yangını, 5 dönümlük arazinin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan anız yangını paniğe sebep oldu

TOKAT Tokat'tın Yeşilyurt ilçesinde 5 dönümlük arazide çıkan anız yangını paniğe sebep oldu.

Olay, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi çıkrık mahallesi ve kuşçu mahallesi arasında bulunan yaklaşık 5 dönümlük arazide meydana geldi. Sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucunda 5 dönümlük alan kullanılamaz hale geldi. Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.