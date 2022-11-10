Cııe Dostları: Beşinci Kez Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na Katılan Tesla, Fuarla Birlikte Büyüyor

ANONS (İngilizce): DİNG TİNG, Xinhua muhabiri:

"CIIE'nin yarattığı açık platform, dünya genelinden yeni katılımcıları ve eski dostları devam eden etkinliğe çekti. Burada CIIE'ye beşinci kez katılan bir dost buldum. Ama bu kez yeni bir şey getirdiler. Hadi gidip bir bakalım."

SES 1 (Çince): GRACE TAO, Tesla Başkan Yardımcısı:

"Beş yıl sonra bugün burada olan Tesla'nın Shanghai fabrikası 1 milyonun üzerinde araç üretti ve ürünlerimiz Avrupa, Asya, Pasifik ile diğer birçok ülke ve bölgeye satıldı.

Ayrıca Shanghai fabrikamız tedarik zincirini yüzde 95'in üzerinde bir oranda yerelleştirdi.

CIIE'nin beş yılı aynı zamanda Tesla'nın Shanghai'da en hızlı gelişmeyi yaşadığı beş yıl diyebiliriz.

Bu yıl tüm ürünlerimizi CIIE'ye getiriyoruz. CIIE'nin yabancı işletmelerin Çin pazarını daha iyi anlamalarını sağlayan çok iyi bir platform olduğunu düşünüyorum. CIIE gerçekten de Tesla'nın Shanghai'daki gelişimine tanık oluyor."

Tesla'nın CIIE'ye ilk kez katıldığı dönemi hatırlatan Tao, Shanghai fabrikasının o zamanlar sadece bir plan, bir düş olduğunu söyledi.

SES 2 (Çince): GRACE TAO, Tesla Başkan Yardımcısı:

"CIIE'ye her geldiğimizde, daima çok duygulanıyorum. Çünkü birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü hatırlıyorum ve şimdi de beşinci CIIE'deyiz. Sergilerimizdeki değişiklikler de dahil olmak üzere şirketimizin yaşadığı değişimleri hatırlıyorum. Aslında, ilk fuarda sadece Model S ve Model X vardı. Model 3 ve Model Y o zamanlar Çin'de üretilmiyordu.

O zamanları hatırlıyorum, Shanghai'da bir fabrika kurma planımız vardı ama her şey sadece bir plandı. Elde edeceği belirli sonuçlar aslında sadece zihnimizde bir hayaldi."

SES 3 (Çince): REN YUXİANG, 1. CIIE dönemindeki Tesla Başkan Yardımcısı:

"Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ilk giga fabrikamızı Shanghai'ın Lingang bölgesinde inşa ediyoruz.

Çin pazarı konusunda çok iyimseriz ve Çin'in Tesla açısından dünyanın en büyük pazar olacağına inanıyoruz."

Tesla, Ocak 2019'da, yani ilk CIIE'de yer almasından kısa bir süre sonra, Shanghai'daki giga fabrikasının inşaatına resmen başladı.

Tesla Shanghai giga fabrikasının inşa edilmesi ve üretime başlaması sadece bir yıldan az sürdü. Ocak 2020'de Tesla, yerli üretim modellerinin ilk partisini sahiplerine teslim etti.

Şimdi Tesla, Çin'in üst düzey açılımına derinden dahil olmuş durumda ve Çin'in gelişiminin getirdiği fırsatlardan yararlanıyor.

Xinhua haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)