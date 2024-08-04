Cihangir Merdivenleri Filistin Bayrağı Renkleriyle Boyandı

Beyoğlu'ndaki Cihangir merdivenleri, Filistin bayrağının renkleriyle boyandı.

YediHilal Derneğinin İstanbul İl Temsilciliği, gökkuşağı renklerinin yer aldığı Cihangir merdivenlerini, İsrail'in saldırılarına tepki göstermek ve Gazze'ye destek olmak amacıyla Filistin bayrağı renklerine boyadı.

Yeni renkleriyle beğeni toplayan merdivenlerde, vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Öte yandan dernek sosyal medya hesabından "Cihangir merdivenleri böyle daha güzel" notuyla, merdivenlerin önceki ve sonraki halini paylaştı. Paylaşımda, merdivenlerin dik olan ayak basılmayan kısmına boyama yapıldığı ve asıl amaçlarının Filistin'i unutturmamak olduğu belirtildi.