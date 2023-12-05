Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, Meydan Projesi'nde Sona Yaklaştıklarını Açıkladı

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, Meydan Projesi'nin tamamlanma aşamasına geldiklerini söyledi. Proje, Cihanbeyli'ye yeni bir vizyon kazandıracak ve Türkiye'nin yüzyılına yakışan bir eser olacak.

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, yapımı süren "Meydan" projesinde sona yaklaştıklarını söyledi.

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, ilçede belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Makamında konuşan Başkan Kale, yıllardır yıllık bütçelerin çok büyük kısmını yatırımlara ayırarak bu konuda en başarılı belediyeler arasında yer aldıklarını ifade ederek, "Her alandaki büyük eserlerle adeta ikinci kuruluş dönemini yaşayan Cihanbeyli'deki çalışmalarımızı meydan projesiyle taçlandıracağız." diye konuştu.

"Çalışmalarda sona yaklaştık" diyen Kale, "İçerisinde sosyal yaşamı destekleyecek yeni üniteler, amfi tiyatro, katlı otopark, toplanma alanı, kafeterya, seyir terasları, ticari alanlar, saat kulesi, millet kıraathanesi, merkez camii restorasyonu, şadırvan, şelale ve rekreasyon alanlarının yer aldığı meydan projemiz Cihanbeyli'ye yeni bir vizyon kazandıracak. İlçemiz yeni dönemde meydanıyla anılacak. Türkiye yüzyılına yakışan bir eser olacak." dedi.

Öte yandan ilçede yeni otogar, öğretmenevi, kamyon garajı ve galericiler sitesinin de inşaatları devam ediyor.