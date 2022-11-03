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Çığlıklar yeri göğü inletti! Kız öğrenci yurduna satırla dalıp böyle dehşet saçtı

Güncel Haberler

Isparta'da bir kız öğrenci yurdunda çekildiği öne sürülen videoda, eli satırlı birinin yurt bahçesinde öğrencileri kovulduğu görüldü. Genç kızların çığlıklarının ortalığı inlettiği olayda 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Isparta Bediüzzaman Said Nursi Kız Öğrenci Yurdu'nda kaydedildiği iddia edilen görüntülerde bir kişinin satırla insanları kovaladığı görüldü.

KAOS YAŞANDI

Yurttaki görevli personelin eşi olduğu öne sürülen şahıs, bahçede elinde satırla insanların üzerine koştu. Üst katta kalan öğrenciler tarafından kaydedilen görüntülerde, büyük panik yaşandığı görülüyor. Genç kızların çığlık çığlığa sağa sola kaçıştığı anlar, büyük korku yarattı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Olayda iki kişinin yaralandığı öğrenilirken şahısların sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgi verilmedi. Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Isparta Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

SELİM TAŞOĞLU:

şu yurtlara ve yaşlı yurtlara bir kalıcı refah korunaklı yasa çıkmadı

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