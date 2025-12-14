İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 416 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, polisin 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonda, 2 bin 416 adet sentetik ecza, ruhsatsız 1 tabanca ve 31 fişek ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticaretine ve imalatına' yönelik dün çalışma yaptı. Şüpheliler B.İ., M.O. ve O.B.'nin üzerlerinde ve Sasalı, Balatçık ile Küçükçiğli mahallelerindeki evlerinde yapılan aramalarda toplam 2 bin 416 adet sentetik ecza hap ile 1 ruhsatsız tabanca ve 31 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin 3'ü de gözaltına alındı.