Çiğli'de Cenaze Töreninde Yürekler Dağlandı

'KIZININ ARDINDAN AĞITLAR YAKTI'

İzmir'in Çiğli ilçesinde geçen ay boşandığı Halil Tezkorkmaz tarafından bıçaklanarak öldürülen Demet Akarsu'nun otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi, ikindide Gümüşpala Merkez Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Akarsu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazede kızının tabutuna sarılan Suna Polat, "Yavrum, 45 yaşında öldü. Doğançay'a gelin mi gidiyorsun? Yaktın yüreğimi. Hakkını helal et yavrum, beni dinlemedin. Yavrumun başını yedi. Hakkını arayın yavrumun. Dağlar taşlar ağlayın yavrumu kaybettim" diyerek gözyaşı döktü. Polat'ın kızının ardından ağıtlar yakması yürekleri dağladı. Kılınan namazın ardından Akarsu'nun bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Doğançay Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

'ÖLDÜRDÜĞÜ DEMET'İN LARINI ÇEKİP ONUN ABLASINA ATMIŞ'

Olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Olay anında alkollü olduğunu iddia eden Tezkorkmaz'ın Akarsu'yu kendine dönmemesi halinde yakınlarını öldürmekle tehdit ettiği, çıkan tartışmanın ardından ise 31 bıçak darbesiyle öldürüp, fotoğraflarını çektiği öğrenildi. Tezkorkmaz'ın çektiği bu fotoğrafları daha sonra Akarsu'nun ablası Dilek Hınıslı'ya gönderdiği belirlendi.

'ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR'

Öte yandan Tezkorkmaz'ın ruhsatsız silah taşımak, kasten yaralama ve kasten öldürme gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Tekin GÜRBULAK- Yağmur ÖNGÜN/İzmir,