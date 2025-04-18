Çiğli Belediyesi'nde Grev: Sokaklar Çöp İçinde Kaldı

İZMİR'in Çiğli ilçe belediyesinde bazı işçiler, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığı gerekçesiyle dün grev başlattı. Grev nedeniyle ilçede çöpler toplanmadığı için bazı sokaklarda çöpler birikti.

Çiğli Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel İş İzmir 10 No'lu Şubesi üyesi bazı işçiler, TİS görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığı gerekçesiyle dün grev başlattı. İşçilerin grevde olması nedeniyle bazı sokaklarda çöpler toplanmazken, çöp konteynerlerinin yanları ile sokaklarda çöpler birikti. Çiğli Belediyesi çalışanlarından Melike Güven Tahran, "Yaptığımız görüşmeler ve yapılan teklifler kabul görmedi. Bugün grevimizin 2'nci günü, görüşmelerimiz devam ediyor. Enflasyonun altında eziliyoruz. Aldığımız ücretler hiçbir şekilde yetmiyor ve yaşam şartlarımız kötü. Bu nedenle mücadelemize devam ediyoruz. Bir an önce anlaşmaya varılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIK AÇISINDAN ÇOK KÖTÜ'

Çiğli'de yaşayan vatandaşlardan Ahmet Kaymaz (51), "Çöplerini toplanmamasından dolayı sıkıntı çok büyük, sivrisinekler gelmeye başladı. Eskiden sokaklarda ilaçlama olurdu artık onu da yapmıyorlar. Belediye çalışmıyor. Sağlık açısından da kötü" dedi.

Çiğli'de esnaf olan Fikret Emekçi (45) de "Ben de CHP'liyim ama böyle olmaması lazım. İşçiler grevde olduğu için buralar çöp doldu. Daha iki günde durum bu hale geldi, devam ederse durum daha da kötü olur" diye konuştu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,