ÇIĞ FACİASINDAN ETKİLENEN ÖĞRENCİLER, AKILLI YELEK GELİŞTİRDİ

MUŞ Mevlana İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencileri Betül Yıldırım (12) ile Nudem Taşkesen (12), Van Bahçesaray yolundaki Karabet Geçidi'nde 2020 yılında meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasından etkilenerek arama-kurtarma faaliyetlerine katılanların işini kolaylaştırmak için 'akıllı yelek' geliştirdi. Yaklaşık 3 kilogramağırlığındaki yelek, içine yerleştirilen metal plaka ile yabancı cisimle yaralanmaları önlerken, otomatik aydınlatma sistemi, tehlike durumunda sesli ikaz, gaz sensoru, elektronik cihazların şarjı için batarya sistemi, özellikle kaza ve baygınlık durumunu algılayan ikaz sistemi sayesinde, arama kurtarma görevlisinin 3 dakika hareketsiz kalması durumunda dışardakileri uyarıyor. Mevlana İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Betül Yıldırım ve Nudem Taşkesen, derslerinde öğretmenlerinin anlattığı Van Bahçesaray yolundaki çığ faciasından etkilendi. Bahçesaray'daki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde 2020 yılında ilki 4 Şubat, ikincisi ise 5 Şubat'ta meydana gelen çığ faciasında 11 jandarma, 9 güvenlik korucusu olmak üzere 42 kişinin hayatını kaybettiğini öğretmenlerinden dinleyen öğrenciler, afetlerde arama-kurtarma yapan ekiplere yardımcı olmak için çalışma yapmaya karar verdi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmasına katılan ekiplerin yaşadıkları zorlukları da izleyen öğrenciler, Türkçe dersine giren öğretmenleri Ferhan Ulu'nun eşliğinde çalışmaya başladı. AFAD başta olmak üzere afetlerde görev alan arama-kurtarma ekiplerinin saha tecrübelerini inceleyen öğrenciler, akıllı yelek geliştirmeye karar verdi.

Öğretmenleri Ferhan Ulu nezaretinde çalışan öğrenciler, yaklaşım 5 ayda arama-kurtarmada görev alan ekibin çalışma durumunu gösteren 'akıllı yelek' tasarladı. Yaklaşık 2 bin liraya mal olan yelek, yaşanabilecek afetlere müdahale eden başta AFAD olmak üzere güvenlik, arama-kurtarma, lojistik ve medikal birim personellerinin çalışma durumunu gösteriyor. Yelek üzerinde; çalışma alanı için otomatik aydınlatma sistemi, tehlike durumunda etrafa sesli ve renkli ikazlı haber verme, hayati organların korunması amacıyla metal plaka, tehlikeli gazları anında uyarı ve ikaz için gaz sensoru, elektronik cihazların şarj işlemleri için 12 bin mili amper batarya sistemi, iletişim ve koordinasyon için uzaktan çalışan renkli uyarı sistemi, özellikle kaza ve baygınlık durumunu algılayan ikaz sistemi yer alıyor. Yeleği giyen arama-kurtarma görevlisinin bulunduğu yerde 3 dakika hareketsiz kalması durumunda uyarı sistemi devreye giriyor. Yaklaşık üç kilogramağırlığındaki yelekte, çalışma esnasında her hangi bir tehlike durumunda yaralanma veya yabancı cisim batma gibi olumsuzlukların önüne geçebilmek için metal plaka da bulunuyor. ÖNCE ÇIĞ, ARDINDAN DEPREM

Projede görev alan öğrencilerden Betül Yıldırım, 'Van'ın Bahçesaray ilçesi Karabet geçidinde 2020 yılında bir çığ faciası gerçekleşti. Bu çığ faciasından hocamız bizlere bahsetti. Bizde bundan etkilenerek arama kurtarma faaliyeti yürütenler için bir yelek geliştirmeye karar verdik. Ama Kahramanmaraş merkezli deprem faciası yaşandıktan sonra biz bu yeleğimizi depreme yönelik değiştirdik ve eklemelerde bulunduk. Bu yaptığımız proje ile İstanbul'da 6'ncısı düzenlenen Teknofest'e katıldık. 36 bini aşkın projenin katılım sağladığı 'İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması - Afet Yönetimi' kategorisinden Türkiye birincisi olarak çıktık. Bunun gururunu yaşadığımız için çok mutluyuz. Bu projeyi ayrıca yaşadığımız şehre getirdiğimiz için çok gururluyuz dedi. EKİPLERİN GÜVENLİĞİNİ ARTIRACAK

Projenin amacını anlatan Nudem Taşkesen ise, 'Çalışma durumunu gösteren akıllı yelek projemiz; AFAD çalışanlarının saha tecrübeleri ve konuyla ilgili araştırmalarımız üzerine inşa edilmiştir. Afet ve acil durumlarda arama kurtarma ekiplerinin kabiliyetlerini etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayıp, onların güvenliğini de arttıracak bir projedir. Projemizle Türkiye birincisi olduk ve ödülümüzü Selçuk Bayraktar'ın elinden aldık. Bu projeler gibi birçok proje yapmayı düşünüyoruz diye konuştu.

ÖĞRENCİLER HER GÜN ÇALIŞTI

Öğretmen ve öğrencilerin 5 ay süreyle aralıksız çalıştıklarını anlatan Mevlana İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Veli Elitaş, şunları söyledi

'Öğretmen ve öğrencilerimiz, 5 aylık bir süreçte afetlerde kullanabilmek üzere akıllı yelek ürettiler. Bu proje 5 ayı aşkın bir süreçte meydana geldi. Bu süreçte takımımız ciddi fedakarlık gösterdi. Ramazan Bayramı'nın birinci günü hariç, her gün çalıştılar. Bazen akşam geç uyudular, bazen sabah erken kalktılar. Ama nihayetinde bugüne kadar ilimize gelmeyen bir başarıyla geldiler. Hem okulumuzun, hem ilimizin gurur kaynağı oldular. Biz böyle projelere destek vermekten hiç pişman olmadık. Bundan sonra da inşallah çok daha güzel neticelerle ilimize katkı sunmaya devam edeceğiz.

TEKNOFEST'E BİRİNCİ OLDULAR

Arama kurtarma ekipleri için geliştirilen 'Akıllı Yelek' İstanbul'da 6'ncısı düzenlenen Teknofest'e katıldı. 'İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması - Afet Yönetimi' kategorisinde tasarladıkları yeleği sergileyen öğrenciler, 36 bin 600 proje arasında Türkiye birincisi olmayı başardı. Öğrenciler, birincilik ödülünü Selçuk Bayraktar'ın elinden aldı.