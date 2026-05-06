Artvin'de çığ altında kalan çobanın cenazesi defnedildi

Artvin'in Ardanuç ilçesinde çığ altında kalan çoban Bülent Gezer'in (38) cenazesi toprağa verildi.

Zekeriyaköy köyü Aksu mevkisinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda kar altında kalan ve cesedine 126 gün sonra dün ulaşılan Gezer için Ardanuç Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Gezer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Turan Ergün, Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Emir İşaşır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yılmaz Boz, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Makar ve vatandaşlar katıldı.

Evli ve bir çocuk babası Gezer'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Yolüstü köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Olay

Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriyaköy Aksu mevkisinde 31 Aralık 2025'te sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ve yaklaşık 1200 küçükbaş hayvan çığ altında kalmıştı.

Çobanlardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, arama çalışmalarında Suat Temel ve Kerimullah Azizulla'nın cansız bedeni bulunmuştu.

Çığ altında kalan Bülent Gezer için başlatılan çalışmalara ise olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle 3 Ocak'ta ara verilmişti. 2 Mayıs'ta yeniden başlayan çalışmalar sonucunda Gezer'in cansız bedenine dün ulaşılmıştı.