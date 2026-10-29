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Çiftlikköy'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

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Çiftlikköy'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Hava muhalefeti nedeniyle kapalı alanda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çiftlikköy Kaymakamı Ali Ada, programdaki konuşmasında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı, gazilere minnetlerini sundu.

Öğrencilerin şiir okuduğu programda, ilçedeki okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Etkinlikte öğrenciler tekvando ve halk oyunları gösterileri de sundu. Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen koreografi ve Cumhuriyet temalı gösteri, izleyicilerden alkış aldı.

Kutlamalar, öğrencilerin Cumhuriyet'in harflerini oluşturduğu gösteriyle sona erdi.

Kaynak: AA
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