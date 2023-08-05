Üye Girişi
Haberler

Çiftlik yangınında alevler geceyi aydınlattı

Güncel Haberler

Tekirdağ Çorlu'da çiftlikte çıkan yangında binlerce saman balyası alev alev yandı. Olay, gece saatlerinde Kemalettin Mahallesi Kemaller Yolu Kümeevler mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çiftlikteki tahta baraka ve saman balyaları alev aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangını tamamen söndürdü. Yangında Ramazan Kara'ya ait baraka ve istiflenmiş binlerce saman balyası küle döndü.

Çiftlik yangınında alevler geceyi aydınlattı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da çiftlikte çıkan yangında binlerce saman balyası alev alev yandı.

Olay, gece saatlerinde Kemalettin Mahallesi Kemaller Yolu Kümeevler mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çiftlikteki tahta baraka ve saman balyaları alev aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangını tamamen söndürdü. Yangında Ramazan Kara'ya ait baraka ve istiflenmiş binlerce saman balyası küle döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - Güncel

Ramazan Kara Tekirdağ İtfaiye Çiftlik Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title