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Çiftçi, Manisa saldırısı sonrası 47 URL için erişim engeli talep edildiğini bildirdi

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'daki silahlı saldırı sonrası 47 URL için içerik çıkarılması ve erişim engeli talep edildiğini bildirdi. Siber izlemede 17'si yurt içi, 1'i yurt dışı toplam 18 hesap tespit edildi; provokatif paylaşımlara müsaade edilmeyeceği belirtildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'daki silahlı saldırının ardından yapılan paylaşımlara ilişkin "47 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde" bulunulduğunu bildirdi.

Çiftçi, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Manisa'da yaşanan hadisenin ardından, acıyı istismar eden kötü niyetli ve provokatif paylaşımlara karşı çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının yapay zeka destekli siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetlerini 7 gün 24 saat esasına göre yürüttüğünü aktaran Çiftçi, "Saldırı içerikli paylaşımda bulunan 6 yurt içi hesap tespit edilerek ilgili il birimi, Asayiş Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımıza, provokatif ve dezenformatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 11'i yurt içi, 1'i yurt dışı olmak üzere 12 hesap ise ilgili il birimi, Güvenlik Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımıza gönderildi. Böylece konuya ilişkin 17'si yurt içi, 1'i yurt dışı olmak üzere toplam 18 hesap tespit edildi." açıklamasında bulundu.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüyle koordinasyon sağlandığını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"47 URL adresi hakkında içerik çıkarılması ve erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu. Ayrıca Ankara, İzmir ve İstanbul'da toplanmaya yönelik çağrı içeren paylaşım tespit edilerek ilgili il birimleri ve Güvenlik Daire Başkanlığımız bilgilendirildi. Milletimizin acısını istismar ederek huzurumuzu bozmaya çalışan kötü niyetli girişimlere, provokasyona ve dezenformasyona müsaade etmeyeceğiz. Siber Vatan'da da karanlık ellere geçit vermeyeceğiz."

Kaynak: AA
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