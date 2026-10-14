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Çiftçi, İstanbul ve Antalya'da sağanakla mücadelede ekiplerin sahada olduğunu açıkladı

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Çiftçi, İstanbul ve Antalya'da sağanakla mücadelede ekiplerin sahada olduğunu açıkladı
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Bakan Çiftçi, İstanbul ve Antalya'daki kuvvetli sağanağın yol açtığı olumsuzluklara karşı ekiplerin sahada olduğunu bildirdi. AFAD koordinasyonunda İstanbul'da 8 bin 392, Antalya'da bin 901 personelle çalışmaların sürdüğünü, yarın için uyarıların takip edilmesini istedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "İstanbul ve Antalya'da etkili olan kuvvetli sağanak yağışların yol açtığı olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle sahadayız" dedi.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul ve Antalya'da etkili olan kuvvetli sağanak yağışların yol açtığı olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. AFAD'ımızın koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerimizin iş birliğinde; İstanbul'da 8 bin 392 personel, 2 bin 246 araç ve iş makinesiyle, Antalya'da bin 901 personel, 872 araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. Gelen her ihbarı titizlikle değerlendiriyor, ihtiyaç duyulan her noktaya müdahale ediyoruz. Yarın ülkemizin büyük bir bölümünde olumsuz hava koşulları bekleniyor. Vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ve AFAD'ımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmalarını önemle rica ediyorum. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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