Cide-İnebolu Kara Yolu Heyelan Sonrası Trafiğe Açıldı

Cide-İnebolu Kara Yolu Heyelan Sonrası Trafiğe Açıldı
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Kastamonu'da bir hafta önce heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Cide-İnebolu kara yolu, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla tekrar trafiğe açıldı. Yol, heyelanlı bölgede gerçekleştirilen güzergah değişikliği ile kullanılabilir hale getirildi.

Kastamonu'da heyelan nedeniyle bir hafta önce ulaşıma kapanan Cide- İnebolu kara yolu, trafiğe açıldı.

Cide-İnebolu yolunun 56 ve 57. kilometrelerinde 29 Mayıs'ta heyelan meydana gelmesinin ardından yol ulaşıma kapanmıştı.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda heyelanlı bölgede güzergah değişikliği gerçekleştirildi.

Yapılan çalışma sonunda Kurban Bayramı öncesi Cide-İnebolu yolu tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldırım - Güncel
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