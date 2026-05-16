Kastamonu'da ot biçerken düşerek başını taşa çarpan muhtar hayatını kaybetti
Kastamonu'nun Cide ilçesinde ot biçerken dengesini kaybederek dere yatağına düşen ve başını taşa çarpan Yenice Köyü Muhtarı Güngör Temur yaşamını yitirdi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde ot biçerken dengesini kaybederek dere yatağına düşen muhtar yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yenice Köyü Muhtarı Güngör Temur, dere yatağının kenarındaki otları biçerken dere yatağına düştü, başını taşa çarptı.
Temur'un düştüğünü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Köye gelen sağlık ekipleri, Temur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Temur'un cesedi, Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor