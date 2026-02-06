Haberler

Cide'de "Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" düzenlendi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Gönül Elçileri ve Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, koruyucu aile hizmetinin önemi ve uygulama süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen toplantıda, koruyucu aile hizmetinin amacı, başvuru süreci, koruyucu aile olma şartları ile çocukların aile ortamında desteklenmesinin önemi hakkında katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Cide Kaymakamı Murat Güneş, burada yaptığı konuşmada, koruyucu aile modelinin çocukların sağlıklı gelişimi ve güvenli aile ortamında yetişmeleri açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kaynak: AA / Hasan Ali Akmaz - Güncel
