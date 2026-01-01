Haberler

Cide'de kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Kastamonu'nun Cide ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırarak çocukların dışarı çıkarak temiz karın keyfini çıkarmasına neden oldu. Beyaz örtüyle kaplanan ilçede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Cide'de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini kısa sürede artırdı.

Kar yağışının başlamasıyla çocuklar dışarı çıkarak sokak ve caddelerde karın keyfini çıkardı.

Beyaza bürünen ilçede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: AA / Hasan Ali Akmaz - Güncel
