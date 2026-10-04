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Cibuti Obock'ta mülteci kampında sağlık krizi büyüyor, 8 yaşındaki çocuk öldü

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Ulusal basına göre, Yemen'deki çatışmalardan kaçan 4 binden fazla mültecinin kaldığı Cibuti'nin kuzeyindeki Obock kampında ishal ve bulantı şikayetleriyle şüpheli kolera vakaları görüldü. Tek sağlık merkezine başvuru 30-35'ten 120-130'a çıkarken 8 yaşındaki çocuk öldü.

Yemen'deki çatışmalardan kaçarak Cibuti'nin kuzeyine sığınan mültecilerin kaldığı kampta sağlık koşullarına ilişkin endişeler artıyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Yemen'den kaçarak Cibuti'nin kuzeyindeki Obock bölgesine sığınan 4 binden fazla mültecinin kaldığı kampta ishal ve bulantı şikayetlerinin yaygınlaşmasının yanı sıra şüpheli kolera vakaları görüldü.

Obock'taki mülteci kampının tek sağlık merkezine başvuran hasta sayısı günlük ortalama 30-35'ten 120-130'a yükseldi.

Kampta çocuklar ve yetişkinler arasında özellikle ishal ve bulantı şikayetleri artarken, 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Yalnızca bir doktor, bir sağlık görevlisi ve bir eczacının hizmet verdiği sağlık merkezinde, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) de Obock bölgesindeki mülteci yerleşimlerinde artan nüfusun sağlık, su ve sanitasyon hizmetleri üzerindeki baskıyı artırdığı uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA
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