Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı ( Cıa ) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI), son dönemde bazı gizli olmayan bilgilerin sızdırıldığı bir siber güvenlik ihlali tespit ettiği öne sürüldü.

The New York Times (NYT) gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, son dönemde sistem arızaları ve siber güvenlik endişeleri ile gündeme gelen ABD'de son günlerde yeni bir olay yaşandı.

Ülkenin istihbarat teşkilatının önemli kurumlarından CIA ve DNI'nın kamuya açık ve gizlilik derecesi bulunmayan materyallerden istihbarat bilgileri elde etmeye yönelik bir bilgisayar ağı olan açık kaynaklı bir istihbarat analiz sistemini etkileyen bir siber güvenlik ihlali yaşandı.

Olayda hangi bilgilerin sızdırıldığına dair detaylı bilgi vermeyen kaynaklar, saldırıda gizli bilgilerin tehlikeye girmediğini belirtti.

Kaynaklar, istihbarat teşkilatındaki başka kurumların da bu saldırıdan etkilenmiş olabileceğine işaret etti.

Açık kaynak istihbaratı, ticari olarak erişilebilir çok sayıda veri, sosyal medya içeriği, uydu görüntüleri ve diğer çevrimiçi materyalleri içerebiliyor.

ABD'de son dönemlerde önemli bankaların, Ulusal Güvenlik Ajansının ve Ulusal Havacılık Ajansının sistemlerinde kesintiler yaşanmış, Başkan Donald Trump yönetimi ise bu olayların "ayrı ayrı" olaylar olduğunu ve halkın endişelenmemesi gerektiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA