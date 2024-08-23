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CIA Direktörü Kosova'yı Ziyaret Etti

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Kosova'yı ziyaret ederek ülkenin liderleriyle görüşmeler yaptı. Burns, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Başbakan Albin Kurti ile bir araya geldi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı ( Cıa ) Direktörü William Burns, Kosova'yı ziyaret ederek ülkenin liderleriyle görüşmeler yaptı.

Priştine'ye dün öğlen saatlerinde gelen CIA Direktörü Burns, iki günlük ziyareti kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Osmani, görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ile ittifak, güvenliğin, barışın ve başarının garantisidir." ifadesini kullandı.

Burns, bu sabah da Başbakan Albin Kurti ile bir araya geldi. Kosova Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ziyaretin, Kosova-ABD ilişkilerinde "tarihi bir anı" temsil ettiği belirtildi.

Güvenlik, istihbarat kurumları ve Kosova hükümetinin CIA ile işbirliğini ilerletmeye kararlı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Bu ziyaret, iki ülke arasındaki güçlü ve istikrarlı ilişkilerin kanıtı olup bölgede ve daha geniş bir alanda barış ve güvenliği sağlama amacıyla stratejik işbirliğini derinleştirmek için altın bir fırsat olarak değerlendirilmektedir." denildi.

Kurti, görüşmede Burns'e sürekli destekleri için teşekkür etti ve ortak ilgi alanlarındaki işbirliğini derinleştirme taahhüdünü dile getirdi. Ayrıca Kosova'nın ekonomik büyümesi ve gelişimi ile toplumsal ve demokratik ilerlemesini aktardı.

Burns, daha önce de Bosna Hersek ve Sırbistan'ı ziyaret etmişti.

Kaynak: AA / Güncel

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı William Burns kosova CIA Politika Güncel Haberler

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