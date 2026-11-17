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Avustralya'nın Christmas Adası'nda yaşayan milyonlarca kırmızı yengeç, yıllık göçleri için harekete geçti.

ABC News'un haberine göre, Christmas Adası'ndaki milyonlarca kırmızı yengeç yıllık göçlerine başladı.

Yengeçlerin göçünü denetleyen Parks Australia organizasyonu, yağışlı mevsimin başlamasıyla yengeçlerin ormanlardan denize doğru göç ettiğini belirtti.

Organizasyon, adayı göçten aylar önce alt geçitlerin temizlenmesi, yengeç köprülerinin inşa edilmesi, yol kenarlarına bariyerler yerleştirilmesi ve göç güzergahına özel trafik işaretleri konulmasıyla bu yıllık göç etkinliğine hazırlıyor.

Kırmızı yengeçler her yıl üremek üzere kıyıya göç ederken organizasyon, kitlesel göçün ay döngüsüyle eş zamanlı gerçekleştiğini ve yengeçlerin yüksek gelgit sırasında, şafak sökmeden önce yumurtladığını aktarıyor.

Kaynak: AA