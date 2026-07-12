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Albüm: Yeni Zelanda'da Lego Sergisi Yoğun İlgi Gördü

Albüm: Yeni Zelanda'da Lego Sergisi Yoğun İlgi Gördü
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Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde düzenlenen 2026 Christchurch Brick Show, yaratıcı ve estetik LEGO tasarımlarıyla meraklıları bir araya getirdi. Her yıl temmuz ayında gerçekleşen etkinlik, ülkenin en büyük LEGO organizasyonu olarak öne çıkıyor.

CHRISTCHURCH, 12 Temmuz (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cumartesi günü başlayan 2026 Christchurch Brick Show, yaratıcı ve estetik tasarımlara sahip sergileriyle LEGO meraklılarını bir araya getirdi. Her yıl temmuz ayında düzenlenen etkinlik, Yeni Zelanda'nın en büyük LEGO etkinliği olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua
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