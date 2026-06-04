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CHP Yurt Dışı Birliklerinden Özgür Özel'e Destek Açıklaması

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CHP Yurt Dışı Birlikleri, kurultayın tartışmaya açılmasını kabul etmediklerini belirterek Genel Başkan Özgür Özel'in yanında olduklarını duyurdu.

(ANKARA) - CHP Yurt Dışı Birlikleri, ortak basın açıklaması yayımlayarak kurultayın tartışmaya açılmasını ve mutlak butlan anlayışını kabul etmediklerini duyurdu. Açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanında olduğumuzu kararlılıkla ifade ediyoruz" denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Yurt Dışı Birlikleri, CHP'de yaşanan tartışmalara ilişkin ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokratik teamüllerine, örgüt iradesine ve üyelerimizin ortaya koyduğu siyasi tercihlere bağlılık, partimizin en temel güvencelerinden biridir. Örgüt iradesinin en güçlü şekilde tecelli ettiği kurultayımızın tartışmaya açılmasını ve mutlak butlan anlayışını kabul etmiyoruz. Yurt dışı birlik başkanları olarak, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde yürütülen demokrasi, hukuk ve halk iradesi mücadelesini kendi mücadelemiz olarak görüyor; bu süreçte Genel Başkanımızın yanında olduğumuzu kararlılıkla ifade ediyoruz."

Yurt Dışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve koordinatör milletvekillerimizle sürdürdüğümüz güçlü iş birliği ve dayanışmanın, partimizin uluslararası alandaki temsilini daha da güçlendirdiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yurt dışındaki örgütlü gücünü büyütmek ve çalışmaların başarıya ulaşmasına katkı sunmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
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