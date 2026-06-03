Haberler

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Yarın Saat 13.00'te Toplanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstinafın mutlak butlan kararının ardından CHP'nin ilk Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı yarın saat 13.00'te yapılacak. Toplantıda YDK Başkanı seçilecek.

(ANKARA) - İstinafın mutlak butlan kararının ardından CHP'nin ilk Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısı yarın saat 13.00'te toplanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışını yapacağı ilk toplantıda YDK Başkanı seçilecek.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı hakkında verilen karar sonrası göreve geri dönen Yüksek Disiplin Kurulu, ilk toplantısını yarın saat 13.00'te CHP Genel Merkezi'nde yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılacak toplantı en yaşlı üye sıfatıyla Garip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek.

Toplantının gündeminde disiplin dosyası olmadığı öğrenilirken ilk toplantıda YDK Başkanı'nın seçimi yapılacak.

Kaynak: ANKA
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak

Tarih netleşti, Özel'in gözü CHP'deki bu toplantıda olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da

Uçak indi! Süper Lig devi ilk transfer bombasını patlattı
İsrail, Filistinli kadın futbolcunun gözaltı süresini uzattı

İsrail durmuyor! Gözaltına alınan ünlü isim için yeni karar
Can Polat cinayetinin ardından Daltonlar'dan dikkat çeken paylaşımlar

Cinayetin ardından Dilan Polat'ın şarkısını paylaştılar
Beşiktaş'tan ayrılan Serkan Reçber, Amedspor'a imza attı

Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz Amedspor'a imza attı
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak

"Yapamaz" denileni yapıyor

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu
Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü

Düğününe üç ay kala hayatının şokunu yaşadı: İptal olabilir