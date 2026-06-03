CHP Yüksek Disiplin Kurulu Yarın Saat 13.00'te Toplanacak

(ANKARA) - İstinafın mutlak butlan kararının ardından CHP'nin ilk Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantısı yarın saat 13.00'te toplanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışını yapacağı ilk toplantıda YDK Başkanı seçilecek.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı hakkında verilen karar sonrası göreve geri dönen Yüksek Disiplin Kurulu, ilk toplantısını yarın saat 13.00'te CHP Genel Merkezi'nde yapacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılacak toplantı en yaşlı üye sıfatıyla Garip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek.

Toplantının gündeminde disiplin dosyası olmadığı öğrenilirken ilk toplantıda YDK Başkanı'nın seçimi yapılacak.

Kaynak: ANKA