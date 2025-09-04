CHP Yozgat İl Başkanlığı'ndan Kuruluş Yıl Dönümü Açıklaması

Yozgat'ta, CHP İl Başkanlığınca kuruluş yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

CHP Yozgat İl Sekreteri Serdar Boztepe, parti binasında yaptığı açıklamada, kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Milli Mücadele'de doğduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 4 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'nde "Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi" ifadesini kullandığını anımsatan Boztepe, "Kurtuluşun ve Cumhuriyetimize giden yolun mihenk taşlarından biri olan Sivas Kongresi, Atatürk tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kurultayı ilan edildi. Büyük bir gururla üstlendiğimiz tarihi sorumluluğun farkındayız. Partimizin ilk kurultayı olan Sivas Kongresi'nin toplandığı 4 Eylül tarihiyle başlayıp partimizin resmi kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül'e kadar sürecek bu haftayı, partimizin kuruluş haftası olarak ülkemizin dört bir yanında coşkuyla kutlayacağız." dedi.

Boztepe, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin 81 ilinde, 973 ilçesinde, tüm mahalleleri ve köylerinde adım atılmadık yer, çalınmadık kapı bırakmadığını belirtti.