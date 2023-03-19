CHP Yalova Çiftlikköy İlçe Başkanı Cüneyt Çalışkan 18 Mart Törenleri Sonrasında Belediye Başkanının Fiziksel Saldırısına Uğradı

Yalova CHP Çiftlikköy İlçe Başkanı Cüneyt Çalışkan, katıldığı 18 Mart töreninin ardından Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve belediye meclis üyeleri ve zabıtaların fiziksel saldırısına uğradı. Darp raporu alan Çalışkan, Silpagar ve meclis üyelerinden şikayetçi oldu. Yalova İl Başkanı Muttalip Tunç, “Eşkiya mısınız? Bir gün gelecek, bunların yargı önünde hesabını vereceksiniz. Merak etmeyin, o gün çok yakın” dedi.

NEDİM GÜLER

Yalova CHP Çiftlikköy İlçe Başkanı Cüneyt Çalışkan, katıldığı 18 Mart töreninin ardından Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve belediye meclis üyeleri ve zabıtaların fiziksel saldırısına uğradı. Darp raporu alan Çalışkan, Silpagar ve meclis üyelerinden şikayetçi oldu. Yalova İl Başkanı Muttalip Tunç, "Eşkiya mısınız? Bir gün gelecek, bunların yargı önünde hesabını vereceksiniz. Merak etmeyin, o gün çok yakın" dedi.

Yalova Çiftlikköy'de düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma günü töreni sonrasında kendisine fiziksel saldırıda bulunulduğunu söyleyen CHP Çiftlikköy İlçe Başkanı Cüneyt Çalışkan, İlçe Polis Karakolu'na gelerek Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Belediye Meclis Üyeleri Cenap Altunöz ve Hamit Akbulak hakkında şikayetçi oldu.

Yalova Devlet Hastanesi'nden darp raporu alan İlçe Başkanı Cüneyt Çalışkan'a İl Başkanı Muttalip Tunç da eşlik etti. İl Başkanı Muttalip Tunç ve İlçe Başkanı Cüneyt Çalışkan daha sonrasında parti binasında basın açıklaması yaptı.

"TÖRENE KATILAN SUBAY VE ASTSUBAYLAR LİNÇ OLMAKTAN BENİ KURTARDILAR"

İlçe Başkanı Cüneyt Çalışkan şunları söyledi:

"18 Mart töreninde olan Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar'ın günün anlam ve önemine yakışmayan gayriciddi olaylarına şahit oldum. Çıkarken aynı gayriciddi hareketlerinin devamı üzerine ben kendi kendime 'şovmen' dedim. Bunun üzerine benim üzerime saldırarak kafa atmak istedi. Ayırdılar. Okulu tam terk ederken bahçede Belediye Meclis Üyesi Cenap Altunöz ve Hamit Akbulak, orada bulunan bazı AKP'liler, zabıtalar tarafından linç edilmek istendim. Cenap Altunöz, bana tekme, tokat ve yumrukla saldırıda bulundu. O arada Hamit Akbulak ve Cenap Altunöz yanıma gelerek 'sen çok oldun, haddini aştın' gibi kindar ifadelerle zaldırdılar. Törene katılan subay ve astsubaylar linç olmaktan beni kurtardılar. Polis çağırarak beni teslim ettiler. Ardından emniyete başvurduk. Darp raporu alarak Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve belediye meclis üyeleri hakkında şikayette bulunduk. Burada yapılan bu tür saldırılar Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve bizleri hiçbir zaman yıldıramaz. Ali Murat Silpagar'ın ve belediye meclis üyelerinin magandavari tutumu bizi hiçbir zaman yıldıramaz. Bunların hesabını kendilerinden tek tek soracağız. Şunu bilsinler ki biz bu tür şiddet ve kaba kuvvete hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz."

TUNÇ: EŞKİYA MISINIZ?

Yalova İl Başkanı Muttalip Tunç da ise "Önemli bir günün töreninde ilçe başkanımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Eleştiriye tahammülünüz kalmadı. Yaptığınız yanlışların eleştirilmesini kabul edemiyorsunuz. Eşkiya mısınız? Bir gün gelecek, bunların yargı önünde hesabını vereceksiniz. Merak etmeyin, o gün çok yakın" diye konuştu.