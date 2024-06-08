CHP Yahyalı İlçe Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında ücretsiz KPSS kitabı dağıttı.

Ortaöğretim ve önlisans seviyesindeki 100 kitabın dağıtımı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, CHP Yahyalı İlçe Başkanı Bünyamin Sürmeli, İlçe Kadın Kolları Başkanı Dilek Şahin ve parti üyeleri katıldı.

İlçe Başkanı Sürmeli, "Gençlerimizin eğitimine katkı sağlamak ve onlara destek olmak amacıyla bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle anlamlı bir etkinliği düzenlemek bizler için büyük bir onur." dedi.