Haberler

CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığından birlik ve dayanışma programı

CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığından birlik ve dayanışma programı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığı, ilçedeki bir düğün salonunda birlik ve dayanışma programı düzenledi. Programa katılan Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, partinin Samsun'da birinci parti olması için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Programda şiir dinletisi ve müzik performansı da yer aldı.

CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığı tarafından birlik ve dayanışma programı düzenlendi.

CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığının ev sahipliğinde ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen programa Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Vezirköprü İlçe Başkanı Nazım Kale, Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu, eski Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü ile partililer katıldı.

Özdağ, burada yaptığı konuşmada, partilerinin Samsun'da birinci parti olması için yoğun çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığında Türkiye transatlantiğini enginlere açacağız." dedi.

Kale de siyaseti sadece seçim dönemlerinde hatırlanan bir faaliyet olarak görmediklerini dile getirerek, "Bizler siyaseti halkla iç içe, halkın her anında yanında olmayı gerektiren bir görev olarak görüyoruz. Bu anlayışla düğünlerde, cenazelerde, taziyelerde ve sosyal kültürel etkinliklerde her zaman halkımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Sebahattin Dülger tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi, partiye yeni katılanlara Özdağ tarafından rozet takıldı.

Program, müzik dinletisi ve Ercan Aydın'ın sahne almasının ardından son buldu.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile 'KAAN' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir

Erdoğan sinyali verdi! Dev projede Türkiye-Arabistan ortak oluyor
Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları

Nafaka sistemi baştan aşağı değişiyor: İşte yeni düzenlemenin detayları
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Böyle trafik kavgası mı olur! Türkiye'de hiç alışık olmadığımız görüntü

Böyle trafik kavgası mı olur! Türkiye'de alışık olmadığımız görüntü
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor

Konu ciddi! Bunu yapan fenomenleri hapis cezası bekliyor
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama

Cezaevindeki şeytani plan deşifre oldu! Bomba iç çamaşırı detayı