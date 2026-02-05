CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığından birlik ve dayanışma programı

CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığı tarafından birlik ve dayanışma programı düzenlendi.

CHP Vezirköprü İlçe Başkanlığının ev sahipliğinde ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen programa Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Vezirköprü İlçe Başkanı Nazım Kale, Parti Meclisi Üyesi Nazan Güneysu, eski Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü ile partililer katıldı.

Özdağ, burada yaptığı konuşmada, partilerinin Samsun'da birinci parti olması için yoğun çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığında Türkiye transatlantiğini enginlere açacağız." dedi.

Kale de siyaseti sadece seçim dönemlerinde hatırlanan bir faaliyet olarak görmediklerini dile getirerek, "Bizler siyaseti halkla iç içe, halkın her anında yanında olmayı gerektiren bir görev olarak görüyoruz. Bu anlayışla düğünlerde, cenazelerde, taziyelerde ve sosyal kültürel etkinliklerde her zaman halkımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Sebahattin Dülger tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi, partiye yeni katılanlara Özdağ tarafından rozet takıldı.

Program, müzik dinletisi ve Ercan Aydın'ın sahne almasının ardından son buldu.