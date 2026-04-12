Anka Haber Ajansı 12 Nisan Pazar Gündemi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ümit Özdağ ve Önder İşleyen’i ziyaret ederken, Emekliler Kadıköy'de miting düzenleyecek. Ayrıca, Trendyol Süper Lig'de önemli maçlar oynanacak.
11.00 - 13.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Sol Parti Genel Başkanı Önder İşleyen'i, parti genel merkezlerinde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
13.00 - Adalet Peşinde Aileleri Platformu, 6 Şubat deprem davalarına ilişkin, Güvenpart'ta ve Kadıköy'de basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA - İSTANBUL)
14.00 - Emekliler Kadıköy'de "Sefalet Zulmüne Son" mitingi düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)
14.30 - 17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 29. haftasına, TÜMOSAN Konyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Göztepe-Kasımpaşa ve Galatasaray-Kocaelispor maçlarıyla devam edilecek. (KONYA/İZMİR/İSTANBUL)