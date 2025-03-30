CHP ve İYİ Parti Genel Başkanları Bayram Namazı İçin Farklı Noktalarda
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazını Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Cevizli köyünde kılacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise Ankara'nın Oran Mahallesi'ndeki Abdülkerim Kuzu Camisi'nde namazı kılacak.
06.39-07.30-09.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazını CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Akçaabat'ın Cevizli köyünde kılacak. Özgür Özel, Cevizli mezarlığı ve köy evi ziyaretinin ardından Trabzon Meydanı'nda basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / TRABZON)
07.07- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram namazını Çankaya İlçesi'ne bağlı Oran Mahallesi'ndeki Abdülkerim Kuzu Camisi'nde kılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...
Kaynak: ANKA / Güncel