CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Yıldırım ile Görüştü

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ile bir araya gelerek kamu emekçilerinin haklarını savuma kararlılıklarını yineledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ile görüştü. Karasu, "Emeğin ve kamu emekçilerinin haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP Genel Merkezi'nde Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü. Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerini Genel Merkezimizde misafir ettim. Nazik ziyaretleri ve değerli görüş alışverişleri için teşekkür ediyorum. Birlikte, emeğin ve kamu emekçilerinin haklarını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
