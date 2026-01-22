Haberler

CHP, Vakıflar Kanunu'nda yapılan bazı değişikliklerin iptali için AYM'ye başvurdu

CHP, Vakıflar Kanunu'nda yapılan bazı değişikliklerin iptali için AYM'ye başvurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP, belediye vakıf varlıklarının Vakıflar Genel Müdürlüğüne devrini düzenleyen kanunun yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Gökhan Günaydın, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

CHP, belediye vakıf varlıklarının Vakıflar Genel Müdürlüğüne devrini düzenleyen 7565 sayılı Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında, yürürlüğün durdurulması ve iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuru yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisi adına AYM'ye yaptıkları başvurunun ardından yaptığı açıklamada, söz konusu kanunun yürürlüğünün durdurulması ve iptalini istediklerini bildirdi.

Düzenlemeyle, ilgili Bakanlığa bazı turizm şirketleri ile konaklama tesislerinin içeriklerini mahkeme kararı olmaksızın internetten çıkartılmasına yetki tanındığını belirten Günaydın, bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade etti.

Günaydın, söz konusu düzenlemeyle, milli parklar, kıyılar ve tabiat parklarında bulunan bazı tesislerin 29 ya da 49 yıllığına kiralanması süresinin başvuru halinde uzatılmasına imkan tanındığını belirterek, "Bunu 49 yıllığına yapacağınıza tamamen devredin, dolayısıyla sorun ortadan kalksın." dedi.

"Hazine, belediye ve il özel idarelerinde bulunan bazı tüzel kişilikler ile varlıkların Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesine alınması" düzenlemesine de karşı çıktıklarını bildiren Günaydın, "Tüm belediyeleri CHP kazandıktan sonra vakıf izi bulunduğunu iddia ettiği bütün tesisleri Vakıflar Genel Müdürlüğünün uhdesine, mülkiyetine alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Gelibolu ve Uludağ'daki tarihi alanlarda kurulacak komisyonlara verilen yetkilerin, Bakanlığın yetkilerinin kısıtlanması anlamını taşıyacağını söyleyen Günaydın, bunların mülkiyet hakkı ile tabiat varlıklarını koruma hakkına aykırı olduğunu iddia etti.

Günaydın, AYM'den yürütmeyi durdurma ve iptal kararı vermesi beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı

Olayların ardından o ilimizde yasak kararı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek

Vatandaşın dert yandığı konu için olumlu mesaj: Rahatlayacaklar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı

Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda'dan çıkardı
Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi

Bir kentimiz sele telim! Araçlar böyle sürüklendi
Volkan Demirel'in transferdeki gözdesi Trabzonspor'un radarına girdi

Volkan Demirel'in transfer gözdesi Süper Lig devine yolcu
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası

İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası