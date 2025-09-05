CHP Üyesi Hasan Babacan, Geçici Yönetim Görevinden Çekildi

Haberler

CHP üyesi Hasan Babacan, İstanbul İl Yönetimi'nden geçici olarak görev almasına rağmen bu görevi kabul etmeme kararı aldığını duyurdu. Parti içindeki birlik ve beraberlik mesajı veren Babacan, disiplin sürecinin sağduyu ile aşılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP üyesi Hasan Babacan, mahkeme kararıyla geçici olarak görevlendirildiği İstanbul İl Yönetimi'nden çekilmesine ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, yıllarını bu partiye adamış biri olarak, partimizin bu süreci sağduyu, birlik ve beraberlik içerisinde atlatması gerektiğine inanıyorum. Bu doğrultuda, şahsıma tevdi edilen görevi kabul etmeme kararı aldığımı ve konuyla ilgili başka bir açıklamamın olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin İstanbul il yönetimini tedbiren görevden alarak, yerine beş kişilik geçici kurul atadı. Kurul; Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluştu. CHP MYK, eski Genel Sekreter ve milletvekili Gürsel Tekin ile birlikte Geçici Kurul'da bulunan isimleri kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etmişti.

İhraç talebiyle tedbirli olarak YDK'ya sevk edilen isimlerden Hasan Babacan, bugün yaptığı açıklamada il yönetiminde yer almayacağını bildirmesinin ardından CHP MYK, Babacan hakkındaki ihraç talebini geri çekti.

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"2 Eylül 2025 tarihinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na geçici bir yönetim atanmıştır. Söz konusu geçici heyet içerisinde ismim de yer almaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, yıllarını bu partiye adamış biri olarak, partimizin bu süreci sağduyu, birlik ve beraberlik içerisinde atlatması gerektiğine inanıyorum. Bu doğrultuda, şahsıma tevdi edilen görevi kabul etmeme kararı aldığımı ve konuyla ilgili başka bir açıklamamın olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım."

