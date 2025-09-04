CHP Üyesi Berna Özgül'den Adalet Vurgusu: 'Savcının Katili de Aynı Cezayı mı Alacak?'

(ANKARA) - Chp Parti Meclisi Üyesi Berna Özgül, "Motokurye Samet Özgül de 19 yaşındaki tanımadığı kişi tarafından 10 saniye içerisinde boğazı kesilerek katledilmişti. Ama Samet'in katili "pişmanım" dediği için müebbet yerine 25 yıl aldı. Şimdi soruyorum: Savcının katili de aynı gerekçeyle 25 yıl mı alacak, yoksa gerçek adalet yerini mi bulacak?" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan, "Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir." açıklaması geldi.

5 Kasım 2022'de Ankara'da trafikte uyardığı üç kişi tarafından boğazından bıçaklanarak katledilen Samet Özgül'ün kardeşi ve CHP PM Üyesi Berna Özgül, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a şu sözlerle seslendi:

"Motokurye Samet Özgül de 19 yaşındaki tanımadığı kişi tarafından 10 saniye içerisinde boğazı kesilerek katledilmişti. Ama Samet'in katili 'pişmanım' dediği için müebbet yerine 25 yıl aldı. Şimdi soruyorum: Savcının katili de aynı gerekçeyle 25 yıl mı alacak, yoksa gerçek adalet yerini mi bulacak?"