CHP Uşak İl Başkanlığı yeni hizmet binası açıldı

CHP Uşak İl Başkanlığı, Tiritoğlu Parkı'nda İsmet İnönü büstünün açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşmalar yapıldıktan sonra CHP Uşak İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binası da açıldı.

CHP Uşak İl Başkanlığı yeni hizmet binası ile Tiritoğlu Parkı'na yapılan ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü büstünün açılışı yapıldı.

İsmet Paşa Caddesi'ndeki Tiritoğlu Parkı'na yapılan İsmet İnönü büstünün açılışı için tören düzenlendi.

Programda, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve İnönü'nün torunu Ayşe Gülsün Bilgehan birer konuşma yaptı.

Daha sonra büstün açılışı yapıldı.

Buradaki programın ardından Köme Mahallesi'ndeki yapımı tamamlanan CHP Uşak İl Başkanlığı yeni hizmet binasının açılışına geçildi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Partimizin kapısını açanlara, ocağını yakanlara, çayını demleyenlere selam olsun, saygı olsun. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin bayrağını yere düşürmeyenlere en içten saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz." dedi.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ile CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ise binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Parti Meclis Üyesi Zeliha Aksaz Şahbaz ve İsmet İnönü'nün torunu Ayşe Gülsün Bilgehan da açılışta birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
