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CHP, Türk Ticaret Kanunu ve Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu'nu iptal etmek için AYM'ye başvurdu

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CHP, 7511 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 7512 sayılı Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle AYM'ye başvurdu.

CHP, 7511 sayılı "Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 7512 sayılı "Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu"nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, başvuru yapmak üzere geldikleri AYM önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türk Ticaret Kanunu'nda bazı değişiklikler içeren düzenlemelerin, 29 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlandığın anımsatan Günaydın, bu düzenleme içinde Rekabet Kurumuna, kurum personelinin özlük haklarını düzenleme yetkisi verilmesinin de yer aldığını hatırlattı.

Bunun ancak Devlet Memurları Kanunu ile yapılabileceğini belirten Günaydın, kurumun, personelinin özlük işlerini düzenleme yetkisinin bulunmadığına dikkati çekti.

Rekabet Kurumunun firmalara ilk savunma hakkını yeterince süre vermeden tanımasına ilişkin düzenlemeyi de AYM'ye götürdüklerini belirten Günaydın, "Ürün ve İhtisas Borsalarında alınacak teminatların ve oluşturulacak garanti fonunun usul ve esaslarının belirleme yetkisinin kanuni bir ölçüt belirtilmeksizin idarenin takdir yetkisine, açık yetkiye bırakılması yine anayasaya aykırıdır." dedi.

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanununun iptal istemi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 6 Haziran'da Resmi Gazete'de yayınlan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunun ile kurulan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfının özel hukuk tüzel kişisi olduğunu bildirdi.

Bu vakfın mütevelli heyetine sınırsız ve tanımlanmamış özlük hakkı tanındığını söyleyen Günaydın, ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın sahip olduğu taşınır ve taşınmaz tüm mallarda mütevelli heyetinin yetkili kılındığını ifade etti.

Gökhan Günaydın, Vakfın aynı zamanda Yükseköğretim Kanunu'nun aleyhine üniversite kurabilecek durumda olduğunu da iddia ederek, "Vize aracılık hizmetlerinden elde ettiği ve kamusal olması gereken geliri kendisine alabilecek durumda. Vergi muafiyeti, kamu yararını aşacak biçimde kendilerine tanınıyor. Emekli ve yaşlılık aylığı da yine sosyal güvenlikle ilgili düzenlemelerin aleyhine bunlardan alınmıyor. Dolayısıyla bu iki hususun da bizim açımızdan kabul edilebilir tarafı yoktur ve Anayasa Mahkemesine bunları taşıyoruz." diye konuştu.

"15 günlük bir tatil Meclis için yeter"

Meclis'in çalışma düzeniyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Günaydın, gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda birçok yasal düzenlemeye ilişkin görüşmelerin yapılmasının planlandığını dile getirdi.

Türkiye'nin yararına olan acil düzenlemelere Cumhuriyet Halk Partisi grubunun her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğini söyleyen Günaydın, "15 günlük bir tatil Meclis için yeter. Dolayısıyla buradan AKP grubuna sesleniyorum, ağustos ve eylülde çalışmak üzere hazır olun. Bu düzenlemeler ancak o 2,5 aylık zaman diliminde müzakere edilebilir." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bu sabah saatlerine kadar Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifin görüşüldüğünü anımsatan Günaydın, bu görüşmede Anayasa Mahkemesinin daha önce iptal ettiği, sendikaya üye memurların toplu sözleşme ikramiyesi almalarını sağlayan düzenlemenin de kabul edildiğini hatırlattı. Gökhan Günaydın, "Diyorlar ki 'Yandaş sendikaya üye olursanız daha çok toplu sözleşme ikramiyesi alacaksınız. Bu açıkça örgütlenme özgürlüğüne aykırı, yandaş sendikaları güçlendirici bir düzenlemedir." şeklinde konuştu.

Günaydın, açıklamalarının ardından, başvuru dilekçesini Anayasa Mahkemesine sundu.

Kaynak: AA / Güncel

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