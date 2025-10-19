CHP Trabzon İl Başkanlığı 39. Olağan Kongresi Gerçekleşti
Trabzon'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39. Olağan Kongresi düzenlendi. Tek listeyle gerçekleştirilen kongrede mevcut il başkanı Mustafa Bak yeniden seçildi. Kongrede CHP milletvekilleri ve belediye başkanları yer aldı.
Trabzon'da, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki kongrenin divan başkanlığını CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan yaptı.
Tek listeyle gerçekleştirilen kongrede mevcut il başkanı Mustafa Bak yeniden seçildi.
Kongreye, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ile partiler katıldı.