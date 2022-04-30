CHP Tekirdağ Milletvekili Aygun, Siyah Akan Ergene'nin Kenarına Giderek Açıkladı: "Ne Marmara Kurtuldu Ne Ergene Kurtuldu"

FERHAT AKGÜN

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, simsiyah akmaya devam eden Ergene Nehri kenarında açıklama yaptı. Aygun, "Hani eylem planı vardı? Eylem planıyla beraber Marmara kurtulacaktı. Ergene kurtulacaktı. Ne Marmara kurtuldu ne Ergene kurtuldu" dedi.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında 'Şafak Harekatı' ile Ergene Nehri'nin temizlenmesi süreci başlatılmıştı, ancak Nehir'in temizlenmediği halen suyunun siyah aktığı biliniyor. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da Ergene Nehri kenarına giderek burada bir açıklama yaptı.

"İLK GÜNDEN DAHA DA BETER DURUMDA"

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, simsiyah akmaya devam eden Ergene'nin daha da kirli aktığını belirterek, şöyle konuştu:

"2011 yılında dönemin başbakanı Erdoğan tarafından şafak harekatı ile başlatılan Ergene temizliği hala da aynı şekilde ilk günden daha da beter durumda devam ediyor. Hatta 2020 yılı 13 Kasım'da da Tekirdağ'daki Namık Kemal Stadı'nda yapılan AKP il kongresine de Ergene'deki hemşehrimize bağlanarak 'Ergene temizlendi mi?' diye sordu oradaki vatandaşlarımıza. Oradakiler de 'Ergene şırıl şırıl bembeyaz parlak akıyor' dediler. İşte görüntü bu. Yıl 2022 tam 10,5 yıl geçmiş maalesef Ergene hala temizlenemedi. Ağır metallerle buradan Uzunköprü'ye, Ege'ye akıyor ama bir de Ergene'nin derin deşarjı projemiz vardı. Sözde 2021 yılında tamamen bitecekti. Bütün Çerkezköy'deki OSB, Ergene'deki OSB'ler oraya bağlanacaktı ama onların da inşaatları hala bitmedi."

"NE MARMARA KURTULDU NE ERGENE KURTULDU"

Fabrikalardan arıtılan suların Marmara'ya derin deşarjla basılmasının Marmara Denizi'ni de kirleteceğini ifade eden Aygun, şunları söyledi:

"Şu anda sadece deri OSB'den günlük 10 bin metreküp civarında su arıtılmış halde Marmara'ya basılıyor. Ben orada da şüpheliyim. Çünkü müsilaj komisyonu dile getirildi. Derin deşarj sistemiyle Marmara'yı da yok edeceğimiz, orada net olarak ifade edildi. Yani derin deşarj sistemi arıtmalarla çözüm değil. Onun için tekrar bu arıtmalara geri dönülüp o suyun bu kanal üzerinden arıtılmış halde verilmesi gerekiyor. Çünkü renk ve tuzluluğu çözemiyoruz. Bunu çözemediğiniz sürece işte yine laktonlar üst düzeye çıkmaya başladı. Yerin altına inmişlerdi Marmara Denizi'nde. Şimdi üste çıktı ve yavaş yavaş alanı kaplamaya başladı. Hani eylem planı vardı? Eylem planıyla beraber Marmara kurtulacaktı. Ergene kurtulacaktı. Ne Marmara kurtuldu ne Ergene kurtuldu."

'YAPILAN TEK BİR ŞEY VAR; HARCANAN KAYNAKLARIMIZ

"2019 yılında sözde burada balık tutacaktık. Biz o dönemde geldik. Temsili olarak balık tuttuk burada ama balık yerine ayakkabı çıkmıştı. Başka şeyler çıkmıştı, şişeler çıkmıştı. Renk simsiyah hala simsiyah. Yani yapılan bir şey yok. Yapılan tek bir şey var; harcanan kaynaklarımız var. Harcanan kaynak ötesinde bir şey yok ve ağır metaller şu anda tüm Ergene'de akıyor. Yazıktır, günahtır. Ardından paraya yazık, emeğe yazık ve en önemlisi de kanserden kaybettiğimiz insanlarımıza yazık. Ergene'nin civarında yaşayan vatandaşlarımız kanserden ölüyorlar. Türkiye'deki kanser ölümlerinin en fazlası Trakya'da. Bunun müsebbibi de Ergene Nehri ve bir an evvel bu Ergene'nin arıtılması gerekiyor. Millet İttifakı'nın iktidarında buna çözüm olacağız. Hep beraber bunu birlikte göreceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

*Ergene Nehri

*CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun