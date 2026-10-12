CHP TBMM Grup Başkanı Öztrak, AKPM Başkanı Bayr ile TBMM'de gündemi değerlendirdi

CHP TBMM Grup Başkanı Öztrak, AKPM Başkanı Bayr ile TBMM'de gündemi değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak, AKPM Başkanı Petra Bayr ve heyetiyle TBMM'de görüşme gerçekleştirdi. Öztrak, sosyal medyadan görüşmede AKPM gündemindeki konuların değerlendirildiğini ve görüşmenin yararlı olduğunu belirtti.
(ANKARA) - CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayr ve beraberindeki heyetle TBMM'de bir araya geldi.
Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün TBMM'de Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Sn. Petra Bayr ve beraberindeki heyetle bir araya geldik. AKPM gündemindeki konuları değerlendirdiğimiz yararlı bir görüşme oldu." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA