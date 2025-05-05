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CHP Taşova İlçe Başkanlığı'ndan Özgür Özel'e Yapılan Saldırıya Kınama

CHP Taşova İlçe Başkanlığı'ndan Özgür Özel'e Yapılan Saldırıya Kınama
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CHP Taşova İlçe Başkanlığı, Genel Başkanları Özgür Özel'e yönelik yapılan fiziksel saldırıyı kınayarak, bunun siyasi bir amaca hizmet ettiğini belirtti. İlçe Başkanı Ömer Sayan, saldırının toplumda yarattığı olumsuz etkilere de dikkat çekti.

(AMASYA) - CHP Taşova İlçe Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınayarak, "Bu saldırı şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir" açıklamasını yaptı.

Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırının ardından, CHP Taşova İlçe Başkanlığı'nda basın açıklaması yapıldı. İlçe Başkanı Ömer Sayan tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde yaşanan saldırı kınandı ve saldırının bireysel değil, siyasal bir hareket olduğu vurgulandı.

Sayar, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Gün geçmiyor ki Milli İradenin temsilcilerine bir saldırı gelmesin. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yapılan menfur saldırıyı protesto etmek amacıyla bir araya geldik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, ömrünü barış ve kardeşliğe adamış bir demokrasi neferi olan Sırrı Süreyya Önder'i sonsuzluğa uğurladık. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve DEM Parti'ye başsağlığı diliyoruz.

Genel Başkanımız, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma törenine katılarak acının paylaşılması gereken bir günde, kadim geleneği olan cenaze dayanışması kirletilmiştir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, karanlık bir zihniyetin taşıyıcısı olan bir suç makinesi tarafından alçakça saldırıya uğramıştır. Bu saldırı şahsi bir saldırı değil, siyasi bir amaca hizmet etmektedir. Bu saldırı milletimizin iradesine, halkın umuduna, Türkiye'nin geleceğine yapılmıştır. Bu saldırının hedefi, kendinden olmayan herkese duyulan tahammülsüzlüğün sonucudur. Toplumun ortak hafızasını tahrip eden, muhalefeti düşmanlaştıran, ötekini suçlu gösteren bir anlayışın sonucudur. Yaşasın milletin iradesi! Yaşasın demokrasi mücadelemiz! Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!"

Kaynak: ANKA / Güncel
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