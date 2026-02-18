Haberler

CHP Su Kurulu Oluşturuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP, Türkiye'de su kaynaklarının yönetimini geliştirmek ve iklim krizinin etkileriyle başa çıkmak amacıyla Su Kurulu'nu oluşturdu. Kurul, su yönetimine dair politikalar geliştirecek ve bilimsel bir yaklaşım benimseyecek.

(ANKARA) - CHP, partinin bütüncül su yaklaşımını ortaya koymak ve su kaynaklarının nasıl yönetileceğine ilişkin politikaları belirlemek amacıyla "Su Kurulu" oluşturdu. İlk toplantısını 11 Şubat tarihinde yapan kurulda, MYK ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) üyeleriyle ilgili parti yöneticileri ve temsilciler yer alıyor.

CHP'den yapılan açıklamada, Türkiye'de giderek derinleşen su stresi ve iklim krizinin etkilerinin su kaynaklarının bilimsel, katılımcı ve bütüncül bir anlayışla yönetilmesini zorunlu hale getirdiği, bu ihtiyaçtan hareketle parti bünyesinde Su Kurulu oluşturulduğu belirtildi. Kurulun ilk toplantısının 11 Şubat'ta CHP Genel Merkezi'nde düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Su Kurulu partimizin bütüncül su yönetimi yaklaşımını ortaya koymak, iktidara geldiğimizde su kaynaklarının nasıl yönetileceğine ilişkin politika çerçevesini hazırlamak amacıyla oluşturulmuştur. Kurul, su yönetimi alanında politika üretimi, mevzuat değişikliklerine ilişkin çalışmalar, kurumsal koordinasyon ve yerel yönetim uygulamalarına yönelik önerilerin geliştirilmesi süreçlerinde partimizin ortak politika zemininin oluşturulmasına katkı sunacaktır. Kurul bünyesinde akademi, merkezi yönetim, yerel yönetimler, kentsel su yönetimi, altyapı ve sivil toplumu temsil eden uzmanlardan oluşan altı kişilik teknik ekip görev yapacaktır. Ayrıca, partimiz adına MYK ve CAO bünyesinden konuyla ilgili parti yöneticileri ve temsilciler de kurul çalışmalarında yer alarak politika üretim sürecine kurumsal katkı sunacaktır."

Kaynak: ANKA
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı

Kış geri geldi, İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor! Seferler iptal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler
'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıtı çok konuşulur
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Galatasaray'ın tarihi zaferi dünyayı salladı
Fahrettin Koca'nın paylaşımı Meloni'nin hoşuna gitmeyecek

Tarihi zafer sonrası paylaşımı çok fena
Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler
Böylesi görülmedi! Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü

Tuvaletten kötü kokular yayılınca uçak kalkış noktasına geri döndü
Osimhen tarihi maç sonunda çılgına döndü! İşte sebebi

Küplere bindi! 5-2'lik zafer sonrası Osimhen'i delirten olay