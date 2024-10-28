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CHP, Sözleşmeli Öğretmen Mülakat Sonuçlarına Tepki Gösterecek

CHP, Sözleşmeli Öğretmen Mülakat Sonuçlarına Tepki Gösterecek
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş önderliğindeki milletvekilleri, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına ilişkin oturma eylemi düzenleyecek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunacak.

HABER: OGÜN AKKAYA

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve beraberindeki milletvekilleri, açıklanan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına ilişkin 29 Ekim Salı günü saat 22.00'de Milli Eğitim Bakanlığı önünde oturma eylemi başlatacak. Sabaha kadar sürecek oturma eylemi sonrası CHP milletvekilleri, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan Sıhhiye Adliyesi'nde savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

20 ilde 245 komisyon tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, 25 Ekim'de e-Devlet üzerinden açıklandı. Sonuçlar açıklanmasına rağmen aday öğretmenlerin sıralaması paylaşılmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığında CHP milletvekilleri, mülakat sonuçlarına tepki göstermek ve tamamen kaldırılması için Milli Eğitim Bakanlığı önünde yarın akşam saat 22.00'de oturma eylemine başlayacak. Oturma eylemine öğretmenlerin yanı sıra sendika temsilcileri de destek verecek.

Sabah saat 10.00 kadar sürmesi planlanan oturma eylemi sonrasında milletvekilleri, bakanlık önünden Sıhhiye'de bulunan Ankara Adliyesi'ne yürüyecek ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na Bakan Yusuf Tekin hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan suç duyurusunda bulunacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Eğitim Bakanı Sözleşmeli öğretmen Suat Özçağdaş Yusuf Tekin Politika Güncel Eğitim Hukuk

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