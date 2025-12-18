Zeynel Emre'den Ömer Çelik'e Yanıt: Çatlasanız da Patlasanız da Yaptığınız Darbeyi Dünyanın Her Yerinde Anlatmaya Devam Edeceğiz

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına yönelik eleştirilerine yanıt vererek, "Çatlasanız da patlasanız da yaptığınız darbeyi ve tüm hukuksuzlukları dünyanın her yerinde anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, Ak Parti'den de Erdoğan'dan da büyüktür. Bu hukuksuzlukları anlatmak, Türkiye'nin menfaatini savunmaktır. Biz bir avuç insanın değil, Türkiye'nin çıkarlarını sonuna kadar savunacağız" ifadesini kullandı.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına yönelik eleştirilerine yanıt verdiği sosyal medya platformundan yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü'nün, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Toplantısı'nda yaptığı kamuoyuna açık bir konuşmayı çarpıtan ve gerçekleri tersyüz etmeye çalışan hadsiz açıklamaları, iktidarın içine düştüğü siyasi ve ahlaki iflasın yeni bir göstergesidir.

Geçmişte Türkiye aleyhine AİHM davaları açan, kapatma davalarına karşı başkent başkent dolaşarak lobi yapan AK Parti anlayışının bugün söyledikleri tutarsız ve ikirciklidir. Sayın Genel Başkanımız, Türkiye'de yok edilen hukuku, askıya alınan demokrasiyi ve sandıkla yenilemeyen milli iradeye karşı yargı yoluyla yapılan baskıyı anlattı. 'Türkiye'nin birden büyük olduğunu' anlattı.

"Siyasi rakiplerine darbe yapmaktan utanmayan iktidar, yaptıklarının dünyada görünür olmasından çekinmektedir"

Bundan rahatsız olanlar, 'devleti savunanlar' değil, devleti partizanlığa sürükleyenlerdir. Siyasi rakiplerine darbe yapmaktan utanmayan iktidar, yaptıklarının dünyada görünür olmasından çekinmektedir. Demokrasi evrensel bir meseledir. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve Avrupa kurumlarıyla yürütülen ilişkiler de bunu açıkça ortaya koymaktadır.

Sayın Genel Başkanımız tarafından yapılan eleştirilerin bir kısmı, toplantının açılış konuşmasını yapan ve hiçbir lideri dinlemeden ayrılan Avrupa Konseyi Başkanı António Costa'nın genel tutumuna yöneliktir. Bunu dahi çarpıtmaya çalışmak apaçık acizliktir.

Sayın Genel Başkanımız, aynı toplantıda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik perspektifini, demokratik bir Türkiye'nin Avrupa için taşıdığı stratejik önemi ve bu hedefe yönelik kararlılığını açıkça vurgulamıştır. Bu çabayı görmezden gelip konuşmayı tek taraflı çarpıtmak büyük bir haksızlıktır. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ve yol arkadaşlarımızın hukuksuz biçimde tutuklu olduğu, yargının siyasetten talimat aldığı yerde sorun bizzat bu kara düzenin kendisidir.

"Türkiye'nin çıkarlarını sonuna kadar savunacağız"

Türkiye'nin itibarını savunmak, bu adaletsiz düzene boyun eğmekle değil, ona karşı mücadele etmekle olur. Hukuku, demokrasiyi ve milli iradeyi savunmakla olur.

15 Temmuz'da bize 'Gelin darbeyi dünyaya birlikte anlatalım' diyeceksiniz ama darbeyi siz yapınca bizi susturacaksınız öyle mi? Size helal olan, bize haram olamaz. Çatlasanız da patlasanız da yaptığınız darbeyi ve tüm hukuksuzlukları dünyanın her yerinde anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye, AK Parti'den de Erdoğan'dan da büyüktür. Bu hukuksuzlukları anlatmak, Türkiye'nin menfaatini savunmaktır. Biz bir avuç insanın değil, Türkiye'nin çıkarlarını sonuna kadar savunacağız."